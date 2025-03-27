Эксперт оценил, как решение ЦБ по ставке повлияло на рубль: прогноз курса валют
По итогам внебиржевых торгов среды доллар опускался до 84,08 ₽, что на 0,42 ₽ ниже закрытия пятницы.
Официальный курс ЦБ снизился на 0,43 ₽, до 84,2 ₽. Налоговые выплаты поддерживают рубль, их завершение на этой неделе слегка ослабит курс, рассказал «Коммерсанту» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров. Однако в апреле будут квартальные налоги, в том числе налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а спрос на валюту останется слабым.
«Жёсткий сигнал Банка России на заседании 21 марта, а также осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших переговоров между представителями США и России охладили спекулятивный спрос на рубли», — отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Относительную крепость рубля обеспечивают слабый импорт и предложение валюты от экспортёров. В базовом сценарии аналитик ожидает умеренное укрепление рубля в середину диапазона 80–85 ₽ за доллар.
«Мы полагаем, что рубль продолжит торговаться у нижней границы коридора 83,8–84,8 ₽ за доллар и перейдёт к ослаблению в направлении 85 ₽ за доллар на следующей неделе по окончании налогового периода», — прогнозирует директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.