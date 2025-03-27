Названы основные угрозы для строительной отрасли России

В настоящее время основными угрозами для российской строительной отрасли являются замедление вывода на рынок новых жилищных проектов и сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов.

Об этом накануне заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы из ключевых опасных моментов видим - не начинают новые проекты. Даже те, у кого не начинались новые проекты, а те, у кого есть разрешения на строительство, просто физически не строят, потому что ждут, когда будет ставка, будет нормальное финансирование, это раз", - цитирует вице-премьера РИА "Новости".

Второй угрозой Марат Хуснуллин назвал глобальное сокращение ипотеки.