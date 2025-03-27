В ВТБ назвали месяц, когда ЦБ решится снизить ключевую ставку

Банк России может снизить ключевую ставку на сентябрьском заседании, считает первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе, поэтому мой персональный прогноз: до августа могут меняться сигналы, но что-то значительное можно ожидать в августе, не раньше», - сказал Дмитрий Пьянов журналистам.

Он уточнил, что в августе ЦБ не будет проводить заседание по ключевой ставке, поэтому снижения «ключа» он ожидает по итогам сентябрьского заседания.

Инфляция в России, по словам Пьянова, «продуктовоориентированная». До понимания, какой будет урожай, невозможно делать прогнозы по росту цен на продукты, пояснил он.

«То понимание, каким будет урожай, какие погодные условия будут способствовать или не способствовать сбору без потерь, фактор сельского хозяйства очень важен», — отметил зампред ВТБ.

Накануне Дмитрий Пьянов представил журналистам неаудированные консолидированные финансовые результаты Группы ВТБ в соответствии с МСФО за первые два месяца 2025 года. В январе-феврале Группа ВТБ заработала 77,5 млрд рублей чистой прибыли, что соответствует возврату на капитал 17,8%.

Общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%, до 23,9 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам увеличились на 1,5%, кредиты физическим лицам сократились на 1,6%. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 2,1% с начала 2025 года, достигнув 13,3 трлн рублей и впервые превысив 50% от общего объема клиентского фондирования.