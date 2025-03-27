Министр экономики Германии призвал ЕС «не пасовать» перед США

Европейский союз должен дать решительный ответ на новые американские пошлины на автомобили, но Брюссель должен также продолжать переговоры с Вашингтоном, чтобы избежать безостановочного роста взаимных тарифов.

Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Теперь настал момент, чтобы ЕС дал решительный ответ на пошлины - должно стать понятно, что мы не будем пасовать перед США. <…> И в то же время мы будем и дальше поддерживать Европейскую комиссию в том, чтобы путем переговоров найти вместе с США решение, которое бы предотвратило безостановочный обмен тарифными ограничениями", - говорится в распространенном пресс-службой министерства заявлении Хабека.

Глава Союза автопроизводителей Германии (VDA) Хильдегард Мюллер назвала новые пошлины "фатальным сигналом" для международной торговли. По ее словам, они станут "значительным обременением" как для автопроизводителей в Германии, так и для связанных с их производственной цепочкой иностранных компаний, а также для потребителей, прежде всего в самих США.

"Немецкая автомобильная промышленность призывает к немедленным переговорам между США и ЕС о двустороннем [торговом] соглашении", - заявила Мюллер.

США занимают первую строчку как страна - импортер немецких автомобилей. По данным Федерального статистического ведомства, в 2024 году на нее пришлось 13,1% всех экспортных поставок немецких производителей, далее следуют Великобритания (11,3%) и Франция (7,4%). Особенно это затронет люксовые бренды - почти треть продаж Porsche приходится на США, американцы в 2024 году стали покупателями каждой шестой модели BMW.

26 марта Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%.