Эксперт назвал восстановление «Северных потоков» невыгодным для США

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал обсуждение темы «Северных потоков» представителями России и США, отметив, что восстановление газопроводов невыгодно Вашингтону.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров Россия сообщил, что Россия и США поддерживают диалог по теме «Северных потоков». Также дипломат допустил, что Вашингтон может использовать свое влияние на Европу и заставить ее не отказываться от российского газа. В Европейском союзе (ЕС) расстроились из-за того, что стороны обсуждают газопроводы без участия стран сообщества, и назвали подобные дискуссии безумием, передавало издание Politico.

Тут идет речь о системе «двух ключей». Северные потоки не запустить и без Европы, поскольку газопроводы как минимум выходят на ее берег, и без США этого тоже сделать нельзя. По крайней мере, это касается «Северного потка-2», в отношении которого США вводили самые жесткие санкции. А со стороны Европы санкций в отношении газопроводов нет. Так что запустить уцелевшую нитку «Северного потка-2» можно достаточно быстро, нужно только выдать разрешение на ее ввод в эксплуатацию, ведь она никогда не работала. А это должен сделать немецкий регулятор. Вместе с тем, чтобы проект заработал, необходимо, чтобы американцы сняли с него свои санкции. Поэтому, полагаю, [представители России и США] обсуждали одно из препятствий. Возможно, чисто гипотетически и поверхностно поднимался вопрос о том, как американцы будут смотреть на то, чтобы запустить «Северный потк-2». При этом никаких окончательных решений, думаю, точно принято не было. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Вашингтон не заинтересован в запуске «Северного потка-2», подчеркнул эксперт.

«Американцы не хотят, чтобы Россия качала больше газа в Европу, поскольку они стремятся расчистить рынок сбыта для своего газа. В следующие три года они собираются удвоить экспорт СПГ [сжиженного природного газа], поэтому им выгодно до конца убрать российский газ с европейского рынка, а не восстанавливать его поставки. Так что в этом плане мы остаемся конкурентами. И тут политика США остается прежней - там не хотят видеть российский газ в Европе. Вместе с тем Вашингтону сейчас невыгодно отказывать России, ведь это может застопорить весь переговорный процесс, поэтому если вопрос о газопроводах и поднимался на переговорах, то наверняка американская делегация предложила отложить данное обсуждение на более поздний период», - сказал он.

Европейцам, в отличие от американцев, запуск «Северного потока - 2» будет выгоден с экономической точки зрения, подчеркнул Юшков.

«В этом и заключается абсурдность ситуации. Вопрос о газопроводе в политической плоскости обсуждается с американцами, которым его запуск невыгоден в экономическом плане, а европейцы, которым это экономически выгодно, отказываются это обсуждать», - сказал он.

Юшков выразил мнение, что в ближайшее время Вашингтон не будет оказывать давление на Европу по вопросу «Северных потоков», но может надавить на нее в вопросе подключения российского Россельхозбанка к системе SWIFT.

«Если американцы и будут замораживать какие-то санкции, то это будет не в нефтегазовой, а в финансовой сфере. Ранее [президент США Дональд] Трамп говорил, что его беспокоит тот факт, что санкции приводят к отказу от доллара в международной торговле. Поэтому США могут заморозить все ограничения, которые приводят к препятствиям в межбанковских отношениях. Так что возвращение России к нормальной внешней торговле с использованием доллара Трамп, наверное, будет считать своей победой. А вот снятие санкций в нефтегазовой сфере пойдет гораздо сложнее», - заключил эксперт.

Одна из ниток «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, однако ее работе препятствует ряд нерешенных вопросов. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Александр Новак.