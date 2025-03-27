Банк России предупредил о риске кредитной «перегрузки»

Высокие темпы роста доходов могут стать причиной завышенных ожиданий продолжения динамики, что приведет к кредитной «перегрузке». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Банка России.

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В 2022–2024 годах доходы выросли у 65% семей, причем у пятой части — в 1,5 раза, говорится в публикации. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин обратил внимание на то, что подобное явление может быть фактором риска, так как граждане могут и в дальнейшем ждать аналогичного темпа роста доходов, что может приводить к необоснованным решениям, в том числе по долговой нагрузке.

«Это же может приводить их к решениям о более избыточном объеме того же кредитования, чем если бы эти ожидания были более сдержанными», — добавил Заботкин.

В феврале стало известно, что российские банки стали отклонять 95% заявок на предоставление потребительских займов. Как сообщали «Известия», в январе 2025 года уровень одобрения кредитов в банках снизился до беспрецедентно рекордного минимума, составив всего 5%. Для сравнения, в январе 2024 года одобрялось 22% заявок.

Эксперты делают вывод, что из-за предполагаемого сохранения в течение длительного времени высокой ключевой ставки финансовые учреждения смело идут на ужесточение кредитной политики, получая при этом целевую доходность с меньшим уровнем риска.