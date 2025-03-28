Госдолг США скоро побьет антирекорд времен Второй мировой войны

В ближайшие годы государственный долг США может достичь уровня, который был зафиксирован в период Второй мировой войны. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2029 году соотношение государственного долга США к ВВП составит 107%, что превысит показатели, достигнутые в 1940-х годах. Ожидается, что к 2055 году это значение достигнет 156%. В текущем году соотношение долга к ВВП составит 100%.

Этот прогноз был опубликован спустя всего несколько дней после того, как рейтинговое агентство Moody’s выступило с предупреждением о состоянии финансовой системы США. Подчеркивается, что введение торговых ограничений в период президентства Дональда Трампа может усугубить проблему растущего государственного долга и привести к повышению процентных ставок.

В материале издания говорится, что увеличение государственного долга США может привести к замедлению экономического роста, увеличению объема выплат по процентам иностранным держателям американских облигаций и возникновению значительных рисков для бюджета и экономики страны.

В минувшем году государственный долг США достиг рекордной отметки в 36 триллионов долларов.