В Таиланде приостановили торги на фондовой бирже

Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостановили торги на фоне сильного землетрясения в Мьянме, подземные толчки после которого вызвали разрушения в Бангкоке.

"Фондовая биржа Таиланда (SET) и биржа фьючерсов TFEX приостанавливают торги 28 марта 2025 года", - говорится на сайте биржи.

SET - крупнейшая фондовая биржа Таиланда, на которой торгуются акции более 800 компаний.

По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения в Мьянме составила 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки произошли в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.