Спрогнозировано снижение цен на кофе в России

Цены на кофе в России снизятся к осени 2025 года, когда ситуация на рынке стабилизируется. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, после этого они «вернутся к адекватным значениям». Он уточнил, что речь идет о стабилизации стоимости сырья, которое образует начальную себестоимость товара.

«Цены на сырье за год выросли в среднем в два с половиной раза. И если мы вернемся к адекватной ситуации, когда они понизятся к тем значениям, на которых они торговались год назад, то мы тогда будем считать, что ситуация более-менее стабилизировалась», — сказал Чантурия.

Основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина до этого сообщила «Газете.Ru», что самый дорогой сорт кофе в России сейчас — Kopi Luwak (или «кофе лювак»). 1 кг такого кофе стоит от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, уточнила она. По ее словам, Kopi Luwak производится в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.