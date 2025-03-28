Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки
В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проекты в энергетической отрасли и возобновление зерновой сделки, сообщила пресс-служба Кремля.
Также лидеры двух стран затронули итоги недавних консультаций экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде.
Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления «Черноморской инициативы» по безопасному судоходству.
Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «Черноморской сделки».