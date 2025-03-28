ФАС оценила снижение цен на четыре жизненно необходимых лекарства

В России произошло снижение цен на четыре важных лекарственных препарата. Они используются для лечения различных заболеваний, таких как болезни дыхательных путей, лимфома, рак молочной железы, тахикардия и артериальная гипертензия, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на своем сайте.

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Как отмечается, в среднем стоимость этих препаратов уменьшилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что в 2025 году в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) были включены оригинальные лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями (МНН) «Алпелисиб», «Занубрутиниб», «Беклометазон + Гликопиррония бромид + Формотерол» и воспроизведенный препарат с МНН «Эсмолол». Ведомство провело экономический анализ цен производителей на указанные препараты.

Их стоимость в среднем ниже на 37% минимальных цен в референтных для России странах, уточнила служба. Сообщается, что стоимость препарата «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб»), который применяется для лечения гормонозависимого рака молочной железы, уменьшилась в полтора раза по сравнению с минимальной ценой в странах, которые являются референтными для России. Также отмечается снижение стоимости на 16% по сравнению со средней ценой реализации в прошлом году.

Цена на лекарственное средство «Тримбоу» (МНН «Беклометазон + Гликопиррония бромид + Формотерол»), которое используется для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы, уменьшилась на 28%.