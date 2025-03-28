Великобритания запретила экспорт речного угря в Россию

Правительство Соединенного Королевства запретило экспорт в Россию внесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы речного угря, рассказал представитель министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, популяция речных угрей в европейских реках в 1980-2025 годах сократилась на 95%.

«У нас действуют жесткие правила и законы по защите охраняемых видов, включая речных угрей. Любые заявки на их экспорт проходят строгую проверку, чтобы гарантировать законность и устойчивость перевозок», — пояснил представитель ведомства.

На фоне этого заявка на экспорт речных угрей для природоохранного проекта в Калининградской области была отклонена, отметил чиновник.

Руководитель ассоциации UK Glass Eels Питер Вуд разъяснил, что запрет на экспорт в РФ положит конец традиционному рыболовству на реке Северн из-за отсутствия других рынков сбыта. Он добавил, что все его сотрудники лишатся работы.