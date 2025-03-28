ЕС решил ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

Евросоюз планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

Он указал, что импортные квоты на сельхозпродукцию с Украины «не останутся прежними».

«ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — сказал Хансен.

При этом он не уточнил, какие именно товары подпадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт.

Ранее сообщалось, что ЕК планирует сократить импорт поставляемого с Украины сахара из-за жалоб европейских фермеров и обвала цен на рынке. Указывалось, что под эту меру также могут попасть и другие украинские продукты, включая зерно.