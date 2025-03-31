Кабмин не поддержал законопроекты, ограничивающие полномочия ЦБ

Газета.Ruиещё 1

Правительство РФ не поддержало предложения депутатов ограничить полномочия Банка России и расширить основания для досрочного освобождения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной от должности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Кабмин РФ выступил против ограничения полномочий ЦБ
© globallookpress.com

По данным агентства, правительство действует совместно с Центробанком в вопросе макроэкономической политики, снижения инфляции, повышения устойчивости экономики, в том числе к внешним шокам.

«В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики, развития финансовой системы, обеспечения стабильности рынка труда», — заявил источник.

Он добавил, что законы, которые позволяют депутатам уведомлять президента РФ о необходимости досрочного освобождения от должности главы ЦБ, были внесены на предварительное рассмотрение группой депутатов, в том числе главой фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым.

До этого Набиуллина заявила, что рост цен в России продолжает замедляться, а экономика демонстрирует умеренные темпы роста, несмотря на расширение производства. По ее словам, текущее состояние экономики характеризуется сбалансированным спросом, что предотвращает дальнейшее ускорение инфляции.

Экономика
Эльвира Набиуллина
Сергей Миронов
Банк России
Справедливая Россия
Госдума
Правительство РФ