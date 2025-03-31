Цена на золото обновила рекорд

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года достигла рекордного уровня. Она преодолела отметку в $3 150 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По состоянию на 08:54 мск стоимость золота составила $3 151,3. На прошлой неделе фьючерсы подскочили в цене до рекордных $ 3 100,4. Через несколько минут — к 08:59 мск — стоимость золота замедлила рост до $3 149,9 за унцию (+1,14%).

Ранее основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев сообщил RT, что драгоценный металл дорожает тогда, когда ставки ФРС снижаются. Специалист подчеркнул, что в связи с ослаблением американской валюты золото становится более привлекательным активом.

Также эксперт «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос заявлял РИА Новости, что стоимость золота на мировом рынке в ближайшие недели или месяцы может достичь отметки в 3 200 долларов за тройскую унцию. По словам эксперта, в случае значительного усиления геополитической напряженности в различных странах цена на драгоценности может увеличиться. Это, в свою очередь, негативно скажется на ювелирной индустрии в глобальном масштабе, отметил он.

В этом году золото стало одним из самых прибыльных основных сырьевых товаров. 14 марта на торгах цена на драгоценный металл впервые превысила психологически значимый уровень в $3000 за унцию.