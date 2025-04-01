Цена газа в Европе за зиму выросла на 36%

Средняя цена газа в Европе, согласно данным лондонской биржи ICE, увеличилась более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 509 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает ТАСС, в I квартале текущего года цена газа в Европе повысилась более чем в 1,6 раза, составив 509 долларов за тысячу кубометров. Это на 6,3% выше, чем в IV квартале 2024 года, и на 65% выше по сравнению с I кварталом предыдущего года.

В ходе отопительного сезона, который длился с ноября 2024 года по март 2025 года, котировки газа увеличились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 501 доллар. Стоимость газа за зимний период выросла в 1,5 раза, достигнув 516 долларов.

В марте средняя цена на газ снизилась на 14% по сравнению с февралем, составив около 467 долларов, однако осталась в 1,5 раза выше, чем в марте 2024 года. В последние дни марта фьючерсы на газ торговались около 450 долларов за тысячу кубометров, что на 5% ниже по сравнению с концом предыдущего месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в марте превысил рекордные показатели.

Сообщалось, что запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. Также ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.