В Германии высказались о запуске газа по уцелевшей нитке «Севпотока-2»

Власти Германии не планируют запускать российский газ по уцелевшей нитке трубопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявила журналистам на брифинге представитель Минэкономики ФРГ.

"Никаких размышлений на этот счет нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, власти ФРГ якобы не видят повода для возвращения к поставкам российского газа.

4 марта газета Bild со ссылкой на источники писала, что кабмин Германии изучает варианты предотвращения ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в результате возможных договоренностей между РФ и США. Как указывала газета, секретные переговоры о том, что российский газ может вскоре снова поступить в Германию, уже на протяжении нескольких недель ведутся в Швейцарии. По информации издания, в центре внимания находится "Северный поток - 2". Как утверждала газета, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил для обсуждения сделки в Швейцарию, где в Штайнхаузене (кантон Цуг) находится штаб-квартира оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG. По версии Bild, речь идет о "газовой сделке" между США и РФ.

14 марта вице-премьер России Александр Новак сообщил Reuters, что РФ не ожидает быстрого решения вопроса возобновления экспорта российского газа в Европу по "Северному потоку". Это, по его словам, "пока неактуально".

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 26 сентября 2022 были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". В результате уцелела только одна нитка последнего газопровода.

Генеральная прокуратура РФ возбудила дело об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.