Экономист оценил угрозы Трампа касательно российской нефти

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером оценил заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении вторичных пошлин на российскую нефть.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По словам президента США, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов. Кроме того, он пообещал ввести пошлины и на другие товары, продаваемые в США.

Скоро пройдут первые сто дней нового президентства Трампа, поэтому ему нужно как-то отчитаться перед нацией и выполнить свои предвыборные обещания. При этом никаких серьезных успехов у него пока нет. Поэтому в диалоге с Россией он попытаться продвинуться методом угроз и давления, ведь теперь у него могут возникнуть проблемы внутреннего характера. Но если он пойдет по этому пути, то диалог может застопориться. И лучше Трампу тут точно не будет. Он давно должен был понять, что Россия не поддается никакому давлению. Поэтому перевод диалога в силовое русло – это дело бесперспективное. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт подчеркнул, что за последние годы «мир расслоился на две зоны – условно западную и условно восточную».

«И для тех стран, которые сотрудничают с Россией и закупают у нее нефть, связи с Соединенными Штатами не очень-то и критичны», - сказал эксперт.

Беляев добавил, что в настоящее время существует ряд механизмов, позволяющих скрыть истинное происхождение российской нефти.

«Конечно, определить, где была добыта нефть, можно благодаря химическому анализу. Однако российскую нефть часто перегружают, доставляют разными маршрутами, так что из-за такого пути и перепродаж она теряет свою национальную принадлежность. Все это камуфлируется и выводится из-под санкций достаточно просто», - сказал он.

Покупателям российской нефти будет непросто «перебросить ее закупки», добавил эксперт.

«Нефть – это тот товар, который лежит в основе всей экономики, без нее развитие экономики невозможно. При этом перебросить ее закупки с одно источника на другой – это, на самом деле, просто в теории, но не так просто на практике. Если вы захотите это сделать, значит, кто-то специально для вас должен будет увеличить свои продажи, ограничив их где-то еще. Кроме того, необходимо заключить соответствующие контракты, а они обсуждаются не день и не два, а достаточно продолжительное время. Также мы знаем, что когда речь идет о прибили, о методах ведения бизнеса, то здесь на многое закрывают глаза», - заключил он.

Ранее угрозы Трампа по российской нефти оценил МИД Китая.