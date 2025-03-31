Курс доллара перестанет снижаться с 1 апреля: что будет с рублем

В связи с рядом технических и фундаментальных причин ожидается, что в следующем месяце курс рубля снизится. Доллар будет стоить более 85 рублей, евро — около 94 рублей, а юань после возвращения к уровням выше 11,65 может быстро достичь уровня трендовой нисходящей линии около 12 рублей, заявил изданию Life эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Своими прогнозами относительно курса рубля в апреле также поделились другие аналитики. В УК «Альфа-Капитал» считают, что в течение нескольких месяцев возможны изменения в диапазоне от 80 до 92 рублей за доллар США. В перспективе года ожидается, что курс будет находиться примерно на уровне 95 рублей за доллар.

В компании «Цифра брокер» предположили, что российская валюта продолжит слабеть по отношению к основным мировым валютам. Курс рубля к доллару США составит около 90 рублей, к евро — 94 рубля, к юаню — 11,7 рубля. Такое положение дел негативно сказывается на экономике страны, поскольку из-за укрепления рубля и снижения стоимости нефти в долларах, доходы от продажи нефти и газа уменьшаются, а дефицит бюджета увеличивается. В связи с этим финансовые власти могут вмешаться в формирование курса рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки или приостановить продажу валюты Банком России, считают в фирме. Однако на данный момент власти не планируют регулировать курс рубля, вероятно, ожидая, что волатильность будет постепенно снижаться, добавили там.

Кроме того, отмечается, что новостные события в сфере геополитики по-прежнему могут оказывать непредсказуемое воздействие на рынок валют, поэтому нельзя исключать возможности резких колебаний в обоих направлениях в зависимости от характера новостей. Они могут быть значительными: от 75 до 95 рублей за доллар, от 87 до 97 рублей за евро, от 11,1 до 12,1 за юань, считают в «Цифра брокер».