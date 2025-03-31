Экономист оценил угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на нефть из РФ

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в интервью газете «Известия» прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти при отсутствии соглашения с Москвой по конфликту на Украине. По мнению эксперта, реальные возможности Вашингтона в этом направлении ограничены.

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Он пояснил, что основными покупателями российской нефти являются дружественные страны, такие как Китай и Индия, которые получают значительные преференции за счет относительно низких цен на углеводороды.

«Факты показывают, что санкционные механизмы США ограничены. Товарооборот с дружественными странами растет, а расчеты все чаще ведутся в национальных валютах, что снижает зависимость от западной финансовой системы», — отметил Чирков.

Он также напомнил, что после введения потолка цен на нефть из РФ она продолжала продаваться выше установленных ограничений.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы.