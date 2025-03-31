Сыновья Трампа захотели создать крупнейшую майнинговую ферму в мире

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, которые являются сыновьями американского президента, готовятся к приобретению акций компании American Bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что компания American Data, которая принадлежит детям Дональда Трампа, купит 20% акций и «сольется с майнинговой компанией American Bitcoin». Ее контрольный пакет акций принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8.

«Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина», — говорится в публикации.

По словам Эрика Трампа, его семья вкладывает средства в надежные инвестиции. В настоящее время, как уточнил он, одним из наиболее эффективных инструментов для защиты от рисков являются цифровые активы. При этом компания American Bitcoin будет функционировать независимо от Trump Organization и в будущем станет публичной.

В рамках соглашения Hut 8 предоставит American Bitcoin около 61 тысячи устройств для майнинга в обмен на долю в новой компании. Представители American Bitcoin сообщили изданию, что компания будет заниматься добычей биткоинов для создания собственного запаса, который не связан с формированием стратегического резерва криптовалют в США.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении создать стратегический запас криптовалют в США. В него войдут такие цифровые валюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL) и Ripple (XRP).