Российский фондовый рынок перешел к росту

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) перешел к росту на утренней торговой сессии, поднимаясь на момент написания материала на 0,82 процента, до 3037,94 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов 31 марта показатель, опускавшийся на фоне ряда заявлений президента США Дональда Трампа ниже отметки в 3000 пунктов, зафиксировали на уровне 3 013,36. На прошлой неделе за три дня индекс обвалился с 3200 пунктов в район 3000 на фоне отсутствия позитивных геополитических новостей.

Накануне рынок был крайне волатильным, уходя в моменте до 2920 пунктов, напоминает «БКС Экспресс». По словам его эксперта Михаила Зельцера, риск повторного захода «под 3000» пока не снимается, но долгосрочные перспективы рынка куда благоприятнее.

«Переговорный процесс долгий, но урегулирование конфликта возможно, а длительный жесткий монетарный цикл может развернуться уже в начала июня», — пишет он.

Мосбиржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на рынке акций теперь осуществляются с 06:50 до 23:50 по московскому времени, а на срочном рынке и рынке облигаций — с 08:50 до 23:50.