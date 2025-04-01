Разрыв в оценке зарплат между мужчинами и женщинами сократился

Разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился за два года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты комплексного исследования условий жизни населения, которое провел Росстат.

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В 2024 году 62,8% мужчин и 59,6% женщин были удовлетворены своим доходом. Разница между этими показателями составила 3,2 процентных пункта. В 2022 году, когда исследование проводилось раз в два года, этот разрыв был больше — 5 процентных пунктов. Тогда 53% мужчин считали свой доход удовлетворительным, а среди женщин таких было всего 48%. За всю историю наблюдений с 2011 года разница в оценках зарплат между мужчинами и женщинами была минимальной.

Согласно последним данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, в 2023 году средняя заработная плата женщин в России составила 61 100 рублей, а мужчин — 87 700 рублей. Разница между этими показателями составила 26 000 рублей, или 43,5%. В 2021 году (по предыдущим данным) средняя заработная плата женщин составляла 48 600 рублей, а мужчин — 67 000 рублей. За два года заработная плата женщин увеличилась в среднем на 25,7%, а мужчин — на 30,9%.

В материале говорится, что на первом месте по уровню удовлетворенности заработной платой находятся руководители компаний и государственных учреждений. Разрыв в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами уменьшился из-за нехватки рабочей силы, добавляется в статье.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) поступило 18,4 тысячи обращений от граждан, касающихся проблем с невыплатой заработной платы. Это на 37,4% больше, чем в предыдущем году.