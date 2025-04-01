США удерживают закупленные Россией авиазапчасти на сотни миллионов долларов

Закупленные Россией авиационные запчасти на сумму $500 млн "зависли" в США, Москва заинтересована в разблокировке их поставок.

Об этом "Известиям" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"У нас где-то на $500 млн "зависших" запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены. Поэтому думаю, что мы, как представители потребителей, были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно", - заявил он газете.

Он также добавил, что Россия видит резон в признании проведенных российскими компаниями ремонтных работ с самолетами Airbus и Boeing в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей.

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