В России хотят установить госрегулирование цен на картофель

В России обсуждается возможность государственного контроля за стоимостью картофеля. С таким предложением к руководителю Министерства экономического развития Максиму Решетникову обратился заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов, передают «Известия».

Как отмечается, в 2024 году картофель стал одним из самых подорожавших среди продуктов питания. По информации Росстата и Центрального банка, стоимость картофеля в розничной торговле увеличилась на 92%: с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года. В 2025 году тенденция к росту цен на картофель сохраняется.

По словам депутата, в соответствии с решением правительства, на срок до трех месяцев могут быть установлены максимальные цены на некоторые ключевые продукты питания. Это возможно, если в течение двух месяцев подряд стоимость этих товаров увеличивается более чем на 10%, принимая во внимание сезонные колебания. В своем обращении парламентарий просит провести анализ изменений цен на картофель, принимая во внимание возможные сезонные колебания. Если будет подтверждено повышение стоимости продукта выше установленных пределов, то необходимо будет принять меры и ввести временные ограничения на цены на этот важный для общества продукт.

По словам Чернышова, картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышают нагрузку на бюджет миллионов семей.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе инициировали обсуждение вопроса о пересмотре перечня социально значимых товаров. Предлагается исключить из этого списка продукты, которые уже перешли в категорию товаров класса «премиум».