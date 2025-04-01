Фон дер Ляйен рассказала, как ЕС ответит на тарифы США

Евросоюз в ответ на торговые пошлины США укрепит единство своего внутреннего рынка, регулированием которого занимается Еврокомиссия (ЕК).

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Нашим ответом на тарифы США должно стать укрепление единства европейского рынка", - сказала она, пообещав "стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС", что фактически означает увеличение экономических возможностей ЕК и сокращение полномочий правительств государств - членов сообщества.

Еврокомиссия ждет новые тарифы США 2 апреля, они могут быть введены в отношении полупроводников, медицинских препаратов и древесины, сообщила фон дер Ляйен. При этом ЕС намерен вести переговоры о тарифах с США с позиции силы, опираясь на объем своего рынка и технологические достижения.

По ее словам, ЕС подготовил план жестких мер в ответ на тарифы США, но пока не хочет их применять, надеясь на переговорное решение.