Швейцария начала снимать санкции против России

Швейцария сняла ограничения в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO).

Швейцария не входит в Европейский союз (ЕС) и НАТО, однако страна присоединилась почти ко всем санкциям против России с 24 февраля 2022 года.

24 февраля Евросоюз ввел новый, 16-й пакет санкций. Ограничения коснулись владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса. Российским компаниям и контролируемым ими организациям запретили покупать самолеты и авиационные технологии, в том числе игровые консоли, которые якобы используются для управления беспилотниками. Введен запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ и т.д.

В Госдуме раскрыли судьбу замороженных российских активов при Трампе

Высший суд Евросоюза провел открытые слушания по апелляциям пяти российских бизнесменов, оспаривающих сохранение их в санкционном списке ЕС.