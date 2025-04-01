Россиян предупредили о падении рубля до 105 за доллар

К концу 2025 года рубль может упасть до 103-105 за доллар.

При этом во втором квартале текущего года российская валюта может ослабнуть до 96–98 за доллар, сообщил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

«На горизонте квартала курс рубля может ослабнуть и оказаться ближе к справедливым уровням в 13,2–13,7 за юань, 96–98 за доллар. На горизонте года мы ожидаем ослабления рубля, хоть и скромнее, чем в 2024-м (до 5% против 12,2%). <...> Как следствие, рубль может достичь уровней в 103–105 за доллар и 14,3–14,5 за юань к концу год», — заявил Бирюков, отметив, что падение рубля может быть связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга.

Его слова передает «Известия».

Ожидается, что уменьшение валютных доходов и возрастание спроса на импортные товары будут способствовать девальвации российской валюты. Кроме того, рубль может оказаться под дополнительным давлением в связи с началом сезона отпусков, когда у россиян традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту. Также и события в мире могут оказать влияние на курс рубля.

Рубль обречен на падение до 125 за доллар — эксперт

Вопреки падению курса доллара, россияне не заметили уменьшения цен в магазинах. Экономист Николай Кульбака объяснил, что прямой связи между курсом валюты и инфляцией не существует. Так, краткосрочные колебания курса валют не способны существенно повлиять на ценообразование. Даже в случае импортных товаров, которые нужно доставить в Россию, стоимость покупки за границей составляет лишь малую часть итоговой розничной цены.