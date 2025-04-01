Минпромторг призвал менять правила импорта самолетов

ТАСС

России нужно пересмотреть налоговую и таможенную политику по ввозу зарубежной авиатехники для развития собственной авиационной промышленности, считает замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

Минпромторг призвал менять правила импорта самолетов
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"Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт, это временный ввоз, это регистрация машин. <...> Если мы не изменим эти положения все, то конечно у нас не будет нашей авиационной промышленности, или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние там 30 лет. Действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную по пошлинам политику надо пересматривать, в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские авиакомпании при возобновлении поставок иностранной авиатехники будут в первую очередь приобретать отечественные самолеты.

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