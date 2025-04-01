Минпромторг призвал менять правила импорта самолетов

России нужно пересмотреть налоговую и таможенную политику по ввозу зарубежной авиатехники для развития собственной авиационной промышленности, считает замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

"Если мы планируем дальше также открывать рынок, как он был до этого открыт, это временный ввоз, это регистрация машин. <...> Если мы не изменим эти положения все, то конечно у нас не будет нашей авиационной промышленности, или она будет в том состоянии, в котором она пребывала последние там 30 лет. Действительно надо пересматривать, наверное, и налоговую политику, и таможенно-ввозную по пошлинам политику надо пересматривать, в том числе и требования к авиакомпаниям", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские авиакомпании при возобновлении поставок иностранной авиатехники будут в первую очередь приобретать отечественные самолеты.