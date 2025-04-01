В России призвали обсудить восстановление отношений с бизнесом стран ЕС

Шохин предложил обсудить восстановление отношений с бизнесом стран ЕС
Восстановление связей между компаниями России и стран ЕС необходимо обсудить на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сопредседателем которого является генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин на флагманской конференции АЕБ "Европейский бизнес в России: 2025 - год возможностей?"
"На самом деле, с Ассоциацией европейского бизнеса мы давно все эти годы плотно сотрудничаем, и у нас действует уже много лет, по-моему, с 2008 года, Международный совет по сотрудничеству и инвестициям. Традиционно руководитель Ассоциации европейского бизнеса является сопредседателем этого совета, и Шиллинг сейчас таковым является. Мы, правда, давно не собирались, но, я так понимаю, назрел момент, когда нам нужно провести это заседание", - сказал Шохин.
По его словам, основной темой первого после длительного перерыва заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям должно стать возобновление взаимодействия российских и иностранных компаний, которые из-за санкций вынуждены были уйти из России.
"Я думаю, первое заседание этого года мы посвятим как раз вот этим окнам или даже форточкам возможностей, островкам или ручейкам возможностей. Понятно, что речь не идет о том, что мы по всем направлениям быстро продвинемся и восстановим те отношения, которые были. Но мы обязаны те связи, те отношения, которые можно восстановить, или сформировать новые формы и направления сотрудничества, мы обязаны это сделать как бизнес-ассоциации", - сказал Шохин.