Путин отчитался о доходах и расходах за 2024 год

Президент РФ Владимир Путин и руководство администрации главы государства подали декларации о доходах и расходах за 2024 год в установленные сроки, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все подали декларации в установленные сроки. И президент тоже", - сказал представитель Кремля.

По закону высокопоставленные госслужащие должны представлять декларации о своих доходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. При этом с 2023 года эти сведения не публикуются: в конце декабря 2022 года Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и других сведениях об их имуществе не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ на время специальной военной операции.