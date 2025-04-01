Евросоюз может использовать СПГ в торговой войне против США

Евросоюз может использовать закупки сжиженного природного газа (СПГ) в торговой войне против США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Согласно информации издания, Евросоюз планирует увеличить закупки американского СПГ, что может быть расценено в качестве «уступки» в сторону Белого дома. Кроме того, альянс рассматривает и другие меры — снижение пошлин и отмену некоторых контрмер в отношении товаров из США.

«Европейские чиновники также обсуждают возможные торговые уступки. Они дали понять о своей готовности снизить 10-процентные пошлины на американские автомобили, а также увеличить закупки американского сжиженного природного газа и оборонного оборудования», — сообщает издание.

Мировая торговля СПГ выросла на 2,5% в 2024 году

Ранее Трамп заявил, что США готовы допустить некоторые послабления при введении ответных пошлин.