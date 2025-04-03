Страны ОПЕК+ неожиданно резко увеличат добычу нефти

Встреча восьми стран — участников ОПЕК+ завершилась решением об увеличении добычи нефти с 1 мая в три раза больше, чем планировалось ранее. В том числе квоты повысятся для России и Саудовской Аравии. Об этом говорится в пресс-релизе ОПЕК.

© Lenta.ru

В общей сложности добыча вырастет на 411 тысяч баррелей в сутки. Помимо указанных стран, в онлайн-мероприятии приняли участие представители Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана.

Впрочем, в документе указано, что параметры повышения добычи могут оперативно пересмотреть в зависимости от рыночных условий. Допускаемая гибкость позволит объединению ускорить компенсацию объемов, которые не удалось сократить ранее.

Следующая встреча ОПЕК+ намечена на 5 мая. На ней обсудят параметры квот на добычу с июня. Всего объединение хочет последовательно вернуть на рынок 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые ранее были сокращены для стабилизации цен. Квота России в мае составит 9,083 миллиона баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 9,2 миллиона.

На фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин в отношении почти всех стран мира, что приведет к остановке роста глобальной экономики и, возможно, новой рецессии, объявление ОПЕК+ стало новым ударом по нефтяным котировкам. По состоянию на 15:45 по московскому время стоимость июньского фьючерса на нефть Brent рухнула ниже 70 долларов за баррель, потеряв с начала торгов более 6,5 процента.