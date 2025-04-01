Сербия и Россия ведут работу над новым контрактом по поставкам газа

Россия и Сербия ведут активную работу, чтобы в мае 2025 года подписать новый контракт на поставки газа на льготных условиях. Об этом сообщил и.о. министра в правительстве Сербии Ненад Попович по итогам встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Сотрудничество с Россией представляет собой стратегическое партнерство, особенно в энергетической сфере. Три года назад, в соответствии с договоренностью двух президентов, был подписан чрезвычайно выгодный контракт на поставку газа. Благодаря этому соглашению цена на газ для граждан и экономики Сербии - самая низкая в Европе, - подчеркнул Попович. - Сербия и Россия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый контракт на льготных условиях".