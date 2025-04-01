США могут ввести «агрессивные санкции» против перевозчиков нефти из России

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения «агрессивных санкций» против танкеров, перевозящих российскую нефть, рассказала журналистка Fox News Джэки Хейнрич. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Вашингтон оценивает эффективность действующих антироссийских санкций на «3 из 10».

На фоне этого, пояснила журналистка, администрация рассматривает применение «агрессивных санкций», в том числе, против российского «теневого флота».

По ее данным, в перечне мер могут быть санкции, направленные против судов, которые перевозят нефть по Балтийскому морю.

Индия начала готовиться к запрету на поставки российской нефти

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать способы контролировать корабли за пределами собственных территориальных вод в регионе Балтийского моря.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что альянс планирует нарастить свое присутствие в Балтийском море.