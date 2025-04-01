В Чехии резко сократились запасы нефти

В результате отсутствия поставок из России по трубопроводу «Дружба» с 4 марта в нефтехранилищах Чехии осталось топлива на 60 дней, пишет издание Novinky со ссылкой на Управление государственными материальными резервами (УГМР). Помимо этого, примерно треть резервов была передана нефтеперерабатывающему заводу в городе Литвинове.

Простой трубопровода «Дружба» вызван последним пакетом антироссийских санкций США, объяснил глава Минпромторга республики Лукаш Влчек. Заплатить за поставки со стороны получателя нефти невозможно. Заменить российские поставки, вероятно, способен недавно введенный в эксплуатацию трансальпийский трубопровод TAL+.

Ранее профессор Будапештского университета историк, политолог Тамаш Краус заявил, что атака ВСУ на измерительную станцию нефтепровода «Дружба», которая привела к приостановке поставок нефти в Венгрию, стала нападением на суверенитет всей Европы. По его мнению, у венгерских властей не так много возможностей наказать Украину за подобные действия, но Будапешт может выступить против приема Киева в Евросоюз.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что атака украинского БПЛА на «Дружбу» обернулась приостановкой поставок нефти в Венгрию. Глава ведомства выразил надежду, что поставки черного золота по указанному нефтепроводу возобновятся позже в этот же день.