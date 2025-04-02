Магазины готовятся переписывать ценники: какие товары подешевеют и на сколько

В последнее время курс рубля демонстрирует стабильный рост, что уже отражается на стоимости некоторых товаров. По мнению экспертов, через две недели эта тенденция усилится. Издание Life выяснило, какие товары подешевеют сильнее всего.

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Как отмечается, в наибольшей степени на колебания курса доллара реагируют импортные товары с высокой оборачиваемостью. Среди них можно выделить электронику, фрукты и овощи, косметику, бытовую технику, лекарства и одежду, пишет издание.

Эксперты рассказали, что будет с ценами, в частности, на электронику и гаджеты. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в условиях укрепления рубля компании обычно не спешат снижать цены. Особенно если товары и так пользуются популярностью.

Например, электроника и гаджеты могут подешеветь на 5–15%, «но это скорее исключение, чем правило», отметил собеседник. Такое снижение возможно, если поставщики заранее закупили валюту по выгодному курсу или пытаются избавиться от старых запасов, подчеркнул эксперт.

Антонов заявил, что в условиях переизбытка складских запасов стоимость автомобилей, особенно тех, которые производятся в Китае, может снизиться на 5–10%. Однако это не повсеместная тенденция, а скорее единичные случаи, связанные с конкурентной борьбой или необходимостью ускорить реализацию неходовых товаров. Например, продавцы могут предлагать скидки до 30% на устаревшие модели техники или сезонные товары, чтобы освободить место для новых поставок, добавил эксперт.

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, цены на одежду и обувь в России не упадут. Он пояснил, что основная масса закупок летних вещей приходится именно на зиму — на период подготовки к сезону, сообщил специалист.

Собеседник не ожидает снижения цен также на продукты, в частности на овощи и фрукты. По его словам, выгода от низкой себестоимости в долларах при закупке будет нивелирована ценовой политикой оптово-розничных компаний и их растущими издержками.

Также сообщается, что стоимость строительных материалов, особенно в сегментах с низким уровнем замещения импорта, будет снижаться. Однако застройщики, а через них и покупатели, заметят это не раньше начала летнего сезона.