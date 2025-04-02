Европа рискует остаться без газа к следующей зиме

Европа рискует остаться без достаточных запасов газа к следующей зиме из-за высоких цен на топливо.

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Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Обычно объемы запасов газа [в хранилищах] начинают расти с конца марта, особенно в выходные дни, когда потребление снижается. Пока что в хранилища поступило очень мало. Трейдеры ожидают, что в течение апреля объемы закачки увеличатся. Отчасти это связано с тем, что некоторые хранилища, в частности во Франции, были законтрактованы еще в сентябре и октябре 2024 года», — пишет обозреватель Хавьер Блас.

На ситуацию также повлияло отсутствие ценовых стимулов с ноября 2024 года — из-за этого многие европейские компании не стали бронировать хранилища.

При этом данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о том, что в марте в газотранспортную систему Европейского союза (ЕС) поступили рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ).