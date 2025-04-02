В РФ изъяли активы иностранных резидентов на десятки миллиардов рублей

Прокуроры через суд обратили в доход государства активы резидентов недружественных России стран на 56 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, ряд имущественных комплексов приносил доход резидентам из недружественных государств, которые они использовали в ущерб интересам Российской Федерации. В суде была доказана незаконность их действий, активы на 56 млрд рублей были обращены в федеральную собственность. Также прокуроры не допустили вывода за рубеж 25 млрд рублей, рассказал Краснов.

В январе Генпрокуратура России подала иск о взыскании в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего аэропортом Домодедово. Надзорное ведомство утверждало, что стратегически важный объект оказался под иностранным контролем, что нарушает законодательство. Владельцев аэропорта Дмитрия Каменщика и Валерия Когана обвинили в сокрытии реальной структуры владения, а также в саботаже модернизации инфраструктуры. В Домодедово заявили, что аэропорт действует в рамках закона. В марте суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ по делу об облигациях «Домодедово».