В России призвали уравнять зарплаты госслужащих

Сейчас нужно рассмотреть унификацию зарплат госслужащих на всей территории Российской Федерации, заявил в интервью ТАСС главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин.

«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране», — поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению собеседника издания, это упростило бы ротацию служащих между регионами и привлекло квалифицированных кадров в субъекты Российской Федерации, которые нуждаются в специалистах.

Достойная зарплата будет эффективным инструментом для стимулирования переезда высококвалифицированных кадров в не самые благополучные с экономической точки зрения регионы, резюмировал Копейкин.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплаты глав регионов и вице-премьеров Российской Федерации будут уравнены. Документ вступит в силу с 2026 года.