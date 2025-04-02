Песков объяснил, почему Путин увеличил зарплаты губернаторам

Указ президента РФ Владимира Путина по зарплатам губернаторов связан с их статусом высших должностных лиц в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о соответствующем указе, пишет ТАСС.

Президент России ранее приравнял зарплаты губернаторов регионов к зарплатам вице-премьеров РФ. Документ начнет действовать с 1 января 2026 года. Глава государства поручил правительству обеспечить его финансирование. Песков отметил, что губернатор является высшим должностным лицом в регионе, которое в качестве врио назначает президент.

«Вот с этим связано [увеличение зарплат - прим. ред.] », - подчеркнул Песков.

Ранее руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников выступил за увеличение размера суточных госслужащим. Он заявил, что обратился с этим вопросом к министру финансов РФ Антону Силуанову в ходе рабочей встречи либерал-демократов с главой российского Минфина. Постников отметил, что он задал свой вопрос относительно возможности пересмотра предельного размера суточных, не облагаемых НДФЛ.