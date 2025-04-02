Эксперт ответил, может ли снизиться ключевая ставка этой весной

Ключевая ставка в России останется на текущем уровне как минимум до середины лета, предположил в беседе с NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его мнению, резких изменений в денежно-кредитной политике в ближайшее время ждать не стоит.

Он отметил, что это связано с экономикой страны, которая пока справляется с существующими условиями.

«Я подозреваю, что в ближайшее время инфляция все-таки останется на уровне таком, который есть сейчас, по крайней мере до середины лета. То есть никто не будет делать каких-то резких телодвижений. Экономика в принципе более или менее справляется. Поэтому я не думаю о том, что будут что-то [в Центральном банке] менять сейчас. После лета можно ожидать снижения ключевой ставки при условии, что будет снижаться инфляция», — выразил мнение Кульбака.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что инфляция в первом квартале 2025 года, по предварительным оценкам, складывается не такая сильная, как предполагали в ЦБ в феврале. По его словам, налицо замедление темпов роста цен. Он подчеркнул, что нужно и дальше поддерживать жесткую денежно-кредитную политику, чтобы вернуть низкий уровень инфляции.