Китай предпринял шаги по ограничению инвестиций местных компаний в США после пошлин американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Этот шаг может дать Пекину больше рычагов влияния на потенциальные торговые переговоры с администрацией Трампа», — говорится в материале.

При этом нет признаков того, что меры затронут существующие инвестиции компаний Китая в США и других странах, а также покупку американских гособлигаций и других финансовых продуктов КНР и владение ими.

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Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости выразил убеждение, что, вводя тарифы на товары из КНР, США пытаются снять с себя ответственность за возникшие проблемы.

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