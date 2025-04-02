Оценена вероятность роста курса доллара до 100 рублей

Американский доллар может укрепиться до 100 рублей к июлю, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экономиста, финансового аналитика Александра Разуваева.

По его словам, на курс рубля оказывает влияние и геополитика, и стоимость нефти, однако российскому бюджету нужен более слабый рубль, и постепенно он будет снижаться, высказался эксперт.

Нынешнее укрепление национальной валюты он объяснил кэрри-трейдом.

«То есть какой-то инвестиционный фонд, скорее всего, связанный с [президентом США Дональдом] Трампом, берет денежку в кредит у себя там в Америке под 4%, завозит сюда по какой-нибудь серой схеме через Дубай или исламские банки и, соответственно, покупает наши [облигации федерального займа] ОФЗ. Но, я думаю, что объем этих операций будет уменьшаться. Это приведет к ослаблению рубля», — пояснил он.

Во второй половине марта инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин сообщил, что рубль резко укрепится при урегулировании украинского конфликта и начала отмены антироссийских санкций. Курс доллара в этом случае опустится ниже 80 рублей, евро — вернется к 80-90 рублям, юаня — к 11 рублям и ниже.