Трамп сегодня введет "убийственные" пошлины против всех

Президент США Дональд Трамп сегодня может ввести новые масштабные пошлины, которые обострят торговую напряженность во всем мире, сообщает агентство Reuters. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". Ожидается, что заявление прозвучит в 16:00 по восточному времени (23:00 по мск).

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В сообщении агентства отмечается, что эта мера скорее всего вызовет эскалацию торговой войны США с партнерами, что нарушит многолетний торговый порядок.

Детали новых тарифных планов тщательно скрываются Белым домом. Никаких утечек допущено не было. Известно лишь, что новые пошлины вступят в силу сразу после того, как Трамп о них объявит.

Мир готовится к ответным торговым действиям в отношении США.