Трампа заподозрили в стремлении «обесценить доллар»

Президент США хочет сократить госдолг.

Новые тарифы приведут к росту цен внутри страны.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Игорь Лавровский.

«Это вводится без каких-либо консультаций с кем-либо, то есть это типичный пример односторонней торговой политики. Над Америкой сгустились очень жестокие риски. Дональд Трамп может хотеть всё что угодно. У него сейчас задача — обесценить доллар. Чем дешевле валюта, тем дешевле долги у неё, а долги гигантские. К чему сейчас приведут его тарифы? К тому, что цены внутри Штатов возрастут. Можно будет показывать пальцем на иностранцев и говорить: «Смотрите, это всё из-за них». Введение такого количества тарифов по такому широкому кругу товаров не может не привести к росту цен».

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин до 50% на импорт из разных стран. Ограничения коснулись «друзей и врагов», в том числе Евросоюза, а также Китая, Индии, Австралии, Южной Кореи. России в списке нет.