Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) 2 апреля 2025 года обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 200 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 23:29 мск 2 апреля, цена на драгметалл росла на 1,12% и составляла $3 201,6 за тройскую унцию. К 07:00 мск 3 апреля стоимость золота замедлила рост до $3 171,5 за тройскую унцию (плюс 0,02%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE снижалась на 0,12%, до $73,28 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года теряла 0,06% и находилась на отметке $70,03 за баррель.