Назван вуз, у выпускников которого самые высокие зарплаты в 2024 году

Окончившие частный вуз «Синергия» в 2024 году в среднем сейчас получают 94,8 тысячи рублей в месяц. Данная зарплата больше, чем у выпускников Московского государственного университета, которые получают в среднем 93,1 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на отчет Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

По данным Роструда, в 2024 году «Синергия» стала лидером по количеству выпускников среди высших учебных заведений. Всего было выпущено почти 13 тысяч человек, из которых 71% нашли работу. Второе место по числу выпускников занял МГУ. Там обучение прошли 9,7 тысяч человек, а уровень трудоустройства достиг 72%.

На третьем месте в рейтинге находится Высшая школа экономики. Она выпустила 9 тысяч специалистов, и уровень трудоустройства среди них самый высокий — 82%. Кроме того, выпускники ВШЭ могут рассчитывать на более высокую среднюю заработную плату — 132,9 тысячи рублей.

В 2024 году Казанский (Приволжский) федеральный университет занял четвертое место по числу выпускников. Всего из университета выпустилось 8,2 тысячи человек. Из них 76% нашли работу. Средняя заработная плата составила 60,1 тысячи рублей. В пятерку лучших вузов страны вошел Российский университет дружбы народов. За время его существования 6,7 тысячи выпускников нашли работу, из них 72% трудоустроились. Средняя заработная плата составляет 89,2 тысячи рублей.

Как сообщило ранее издание «РБК-Недвижимость», для того чтобы в 2025 году получить одобрение на рыночную ипотеку для покупки трехкомнатной квартиры в новом доме в городах-миллионниках, необходимо иметь ежемесячный доход в размере от 232 до 731 тысячи рублей.