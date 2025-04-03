Мировые рынки отреагировали на новые пошлины США

Мировые фондовые рынки начали снижение, а гособлигации резко выросли в цене в четверг после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин, сообщает Financial Times.

Фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 2,8% и 3,3% соответственно. Японский эталонный индекс Topix снизился на 3,8%, а европейские фьючерсы также указывали на падение. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:30 мск снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng — на 1,55%. В число лидеров падения среди компонентов гонконгского индекса Hang Seng входят акции производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group, подешевевшие на 14%, производителя электроинструментов Techtronic Industries — на 13,7%, и выпускающей компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic — на 10,7%.

Трамп анонсировал универсальный тариф в 10% на импорт из всех стран, а также «ответные» пошлины в размере 34% для Китая и 20% для Евросоюза. В Белом доме пояснили, что базовые ставки начнут действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины — с 9 апреля. Кроме того, Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства, которые вступают в силу немедленно. Инвесторы начали переводить средства в защитные активы. Японская иена выросла на 1,4% до 147,1 за доллар, а цены на золото достигли рекордно высокого уровня в $3,2 тысячи за тройскую унцию. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 0,13 процентного пункта до 4,1%. Доллар США потерял 0,8% по отношению к корзине ключевых торговых партнеров.

«Рынки настроены на избегание риска и закладывают в позиции более слабый рост мировой экономики», — рассказал агентству Reuters аналитик Capital.com Кайл Родда. «Вопросом для рынков в ближайшие дни будет прояснение того, есть ли у торговых партнеров Вашингтона пространство для переговоров, на которых можно было бы добиться новых условий в связи с этими тарифами, и существует ли риск дальнейших торговых ограничений», — добавил эксперт.

Индекс Мосбиржи слабо отреагировал на новости и на утренней сессии в моменте вырос до 2992,13 пунктов. Но к 9:30 мск бенчмарк начал коррекцию и снизился до 2955,19 пунктов (-0,33%).