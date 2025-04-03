Набиуллина назвала ожидаемый уровень ключевой ставки в 2025 году

Центробанк рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19–22%, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме.

При этом повышение ключевой ставки все еще «на столе» у Банка России, если реализуются инфляционные риски.

«Мы с большой осторожностью подходим к снижению ключевой ставки, учитывая, опять же, опыт 2024 года. На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, на столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — цитирует Набиуллину ТАСС.

21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров снова сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Тогда регулятор отметил, что инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

«Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки», — говорилось в заявлении регулятора.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 25 апреля 2025 года.